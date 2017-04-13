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Министр культуры Грузии прокомментировал скандал с зарплатами актеров театра

14:27, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе прокомментировал скандал, начавшийся после публикации данных о заработных платах грузинских актеров театра.

На фоне высокого интереса общественности накануне министерство культуры распространило информацию о средних зарплатах в театрах страны, входящих в систему ведомства.

Многие граждане были шокированы размером заработной платы известного грузинского актера театра и кино Зураба Кипшидзе, которая, как сообщалось, составляет 400 лари (около 167 долларов). Данная тема получила широкую огласку в социальных сетях – высказывались предположения о том, что министерство культуры пытается сократить расходы за счет актеров.

Комментируя ситуацию, Гиоргадзе заявил, что в следствии оптимизации зарплаты снизили не только сотрудникам театра. По его словам, центральному аппарату бюджет сократили на 20%.

«Я очень сожалею, что случилась такая история и, что до сих пор не прекращаются волнения в соцсетях. Вся эта тема была вокруг одного человека – господина Зураба Кипшидзе — из-за его невыносимого положения. В эфире также было сказано, что он практически голодает из-за зарплаты в 400 лари. Господин Кипшидзе получает намного больше конкретной зарплаты как в театре Марджанишвили, так и в Туманишвили», — сказал Гиоргадзе журналистам.

При этом министр отметил, что Кипшидзе является ведущим одной программы на Первом канале Общественном Общественного вещателя Грузии.

Согласно обнародованной накануне информации, средняя зарплата у трудоустроенных в 12 театрах Тбилиси сотрудников составляет 836 лари в месяц (около 350 долларов), а у актеров – 973 лари (около 407 долларов).

Другая картина в региональных театрах страны. Здесь средняя оплата труда в месяц в 17-ти театрах у сотрудников составляет 476 лари (около 200 долларов) и у актеров – 462 лари (около 194 долларов).

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