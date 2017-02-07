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Министр образования Грузии заставит упитанных школьников заниматься физкультурой 

21:10, Февраль 7, 2017

 

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия.  Во всех школах Грузии учителя физкультуры пройдут переподготовку — об этом заявил сегодня министр образования Александр Джеджелава.

По его словам, этот процесс будет проходить в сотрудничестве с четырьмя  спортивными федерациями: регби, футбола, волейбола и гандбола.

Министр сообщил журналистам, что процесс переподготовки школьных учителей физкультуры начнется через один месяц.

В настоящее время на занятия физкультурой в публичных школах Грузии отводится  2 часа в неделю. Министр сообщил, что в седьмых и восьмых классах к этому добавится еще два часа «свободных уроков», посвященных здоровому образу жизни.

Джеджелава отметил, что согласно разным исследованиям, в Грузии только  2-7% учащихся заняты регулярной физической активностью.

«Это трагедия»,  – так прокомментировал министр ситуацию с физкультурой в школе.

По его словам, директора школ получат указания, чтобы обеспечить массовое привлечение учащихся к спортивным занятиям.

Джеджелава намерен добиться того, чтобы физическая активность коснулась  не только уже интересующихся спортом детей, а большинства учащихся.

«Речь идет о том, что к физической активности надо привлечь и упитанных детей, которые бегают медленно», — пояснил Джеджелава.

 

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