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Минобороны Грузии: зарплата замминистра за пять месяцев составила 46,549 лари

17:44, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия.  Согласно декларации доходов госслужащих, первый заместитель министра обороны страны Лела Чиковани получила в виде заработной платы за пять месяцев работы — с августа по декабрь 2016 года, 46 тысяч 549 лари (порядка 20 тысяч долларов).  Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Грузии.

В заявлении Минобороны указывается на неточности в информации,  распространенной недавно по поводу зарплаты Лелы Чиковани одним из грузинских СМИ – медиадомом Gurianews.ge, которое указывало, что вышеназванную зарплату первый замминистра получила за четыре месяца.  Позже в Gurianews исправили эту неточность.

В Минобороны также отмечают, что  при подготовке материала СМИ не учитывают, что с зарплаты урезается 20% подоходного налога.

В министерстве обороны также напомнили, что по инициативе  министра обороны Левана  Изория в ноябре 2016 года  был упразднен институт советников министра и  Генерального штаба, а количество заместителей министра было сокращено, что  позволило ведомству  сэкономить до 1 миллиона лари (порядка 410 тысяч долларов). Сэкономленная сумма, отмечают в Минобороны, была распределена на 300 сотрудников Генерального штаба и других сотрудников в  министерстве.

В любом случае,  Лела Чиковани является одним из самых высокооплачиваемых чиновников в структуре правительства Грузии.

В  2015 году  Чиковани возглавляла администрацию в МВД Грузии, с  августа 2015 года по июль 2016 года – была главой администрации в Службе Госбезопасности, а в августе 2016 года заняла пост первого заместителя министра обороны.

В 2016 году Чиковани получила в виде зарплаты за время работы в СГБ и министерстве обороны 120 тысяч лари (около 50 тысяч долларов).

При этом зарплаты министров правительства Грузии, включая надбавки, в среднем за год составляют  75 тысяч лари в год (около 31 тысячи долларов), а их заместителей, в отдельных случаях – около 90-110 тысяч лари в год (от 37 до 45  тысяч долларов).

Для сравнения —  в 2016 году годовая зарплата премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили составила 51 тысячу 369 лари (около 21 тысячи долларов).

Что касается нынешнего министра обороны Левана Изория, то в 2016 году он занимал посты заместителя министра внутренних дел,  затем заместителя главы службы госбезопасности и затем был назначен министром обороны. Зарплата Левана Изория за 2016 год составила  137 тысяч 235 лари (около 57 тысяч долларов).

 

 

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