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Минздрав Грузии обнаружил нарушения на девяти стоматологических объектах Тбилиси

13:26, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Минздрав Грузии с начала 2017 года побывал с проверкой в 21 стоматологическом учреждении Тбилиси, однако нарушения были выявлены только на девяти объектах.

Планируется проверка еще шести стоматологических объектов, которые на момент визита сотрудников Минздрава были закрыты.

Все выявленные нарушения в основном касались несоблюдения требований дезинфекции и стерилизации.

Минздрав осуществляет проверку стоматологических учреждений на месте сразу же после поступления жалобы от пациентов, указывающей на недобросовестную работу той или иной клиники.

Сотрудники Минздрава выписали нарушителям протокол об административном правонарушении. Протокол будет направлен в суд для определения стоимости штрафных санкций, сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.

Выявленные нарушения в Тбилиси чаще всего касаются следующих вопросов: требования к дезинфекции-стерилизации (46%), управление медицинскими отходами (31%), ведение документации (15%).

Всего в Тбилиси более 1560 стоматологических учреждений, а в регионах страны — около 810.

В 2016 году проверку прошли 143 стоматологических учреждения в Тбилиси, а также в Аджарии, Кахетии и Шида Картли. Был выписан 51 протокол об административном правонарушении.

В основном были выявлены нарушения по следующим вопросам: требования к дезинфекции-стерилизации (33%), управление медицинскими отходами (22%), ведение документации (26%), инфраструктура и средства защиты личной гигиены (10%).

В 2015 году было проверено 422 стоматолонических учреждений в Тбилиси, Аджарии, Самегрело, Имерети, Шида Картли, Кахети, Квемо Картли. Сотрудники Минздрава составили 237 протоколов об административном правонарушении. Были выявлены нарушения, касающиеся требований в дезинфекции-стерилизации (29%), управления медицинскими отходами (25%), ведения документации (16%), инфраструктура и средства защиты личной гигиены (14%).

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