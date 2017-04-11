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Мошенница предлагала работу в СГБ Грузии

11:34, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. По обвинению в попытке мошенничества в крупном размере арестована Майя Б., которая предлагала гражданину Грузии, чье имя не называется, работу в Службе Госбезопасности.

За устройство на работу женщина просила выплатить ей 7 тысяч долларов, причем половину суммы требовала заранее. Все закончилось тем, что сотрудники Службы Госбезопасности заинтересовались деятельностью самой мошенницы.

Майя Б. была арестована в тот момент, когда получила 3,5 тысячи долларов от желающего устроится на работу. Уголовное дело возбуждено по статье «попытка мошенничества в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет. Дело расследует антикоррупционное агентство СГБ Грузии.

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