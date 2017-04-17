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МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

19:51, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата парламента Грузии Васила Давиташвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.

Ранее сегодня в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища.

При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова». Обвиняемый признает свою вину, сообщают в МВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Васил Давиташвили был мажоритарным депутатом парламента Грузии седьмого созыва от партии «Единое национальное движение» в 2011-2012 годах. Кроме того, в прошлом он занимал должность председателя муниципалитета Телави.

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