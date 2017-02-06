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МВД расследует факт распространения аудиозаписи разговора Гварамия и Адеишвили

18:51, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с распространением в интернете аудиозаписи якобы подслушанного разговора генерального директора оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия с Зурабом Адеишвили — бывшим министром юстиции Грузии и соратником третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в Украине.

Корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение тайны личной переписки, телефонных переговоров или сообщений, переданных иным способом», что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет либо лишением свободы сроком до 3 лет.

Запись сегодня распространило издание  «Украинская революция». В разговоре Гварамия и Адешивили  обсуждают вопрос передачи  3 миллионов долларов судьям Верховного суда Грузии Паате Катамадзе и Виссариону Алавидзе, которые рассматривают дело оппозиционной телекомпании.

В аудиозаписи фигурирует и другое имя – бывшего председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани. Речь идет о том, что он потребовал заплатить ему более 3 миллионов долларов, однако непонятно по какой причине.

Сам Гварамия сегодня провел брифинг, на котором  категорически опроверг подлинность аудиозаписи и назвал ее «беспощадным монтажом». Он обвинил спецслужбы в Грузии в фабрикации и распространении подобных записей с целью отвлечь внимание общественности от фактов коррупции, которую выявили журналисты телекомпании.

Это не первый случай, когда МВД возбуждает дело в связи с публикацией «прослушек» с участием Гварамия. Между тем ни один из этих случаев не был раскрыт.

Что касается экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, то в Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел. Власти пытались объявить его в международный розыск, однако Интерпол  изъял его из списка разыскиваемых.

 

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