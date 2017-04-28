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МВД выявило преступную схему отправления иранцев из Тбилиси в Европу

15:06, Апрель 28, 2017

Фото МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники грузинской полиции  выявили в Тбилисском международном аэропорту преступную схему отправления граждан Ирана в Европу по фальшивым паспортам.

Согласно данным расследования МВД Грузии, одним из организаторов преступной схемы является гражданин Турции Беркант Д., который лично и вместе с сообщниками  за солидную сумму с использованием фальшивых паспортов обеспечивал отправку граждан Иранской Исламской Республики в страны Европы.

Как выяснилось, преступная схема выглядела так:

После выплаты денег члены преступной группы готовили для граждан Ирана фальшивые паспорта,  затем они приезжали в Грузию и с использованием  настоящих и фальшивых паспортных данных для них приобретали авиабилеты одновременно  в Турцию, куда граждане Ирана могут отправиться без виз, а также в страны Европы.

Затем преступники передавали клиентам фальшивые документы в определенное время до приезда в аэропорт. В Тбилисском аэропорту граждане Ирана параллельно проходили регистрацию на рейсы в Турцию и в Европу.

Еще до пересечения границы Беркант Д. встречался с клиентами в туалете аэропорта и ставил фальшивую печать с датой пересечения границы в фальшивый паспорт и на посадочный талон на рейс в сторону Европы.

Самый важный участкок – пограничный контроль, иранцы проходили с настоящим  паспортом и посадочным талоном на рейс в Турцию. Уже после пересечения границы они использовали фальшивый паспорт и посадочный талон на рейс в сторону Европы, в которых была проставлена фальшивая печать с датой.

Мошенники использовали тот факт, что авиарейсы в страны Европы по времени немного опережают рейс в Турцию, при этом при неявке пассажиров на рейс  авикомпания не разыскивает и не объявляет об опоздавших.

По данным МВД Грузии, преступная схема была выявлена в апреле 2017 года, когда сотрудники полиции предотвратили в Тбилисском аэропорту попытку гражданина Ирана отправиться в Европу вместо Турции по фальшивому паспорту.

На этом этапе расследования генеральная инспекция МВД Грузии задержала гражданина Турции Берканта Д. по статье 362 УК Грузии за изготовление, хранение и использование фальшивой печати и документов.

По информации МВД, из дома задержанного были изъяты фальшивая печать и фальшивые паспорта.  По той же статье задержан гражданин Ирана, который использовал такой фальшивый паспорт.  Тбилисский городской суд уже присудил обоим задержанным тюремное заключение в качестве меры пресечения.

«Генеральная инспеция МВД Грузии также выявила в Тбилиси пятерых граждан Ирана, которые должны были воспользоваться этой схемой. Следствие продолжается для выявления других лиц, связанных с преступлением», — отмечается в сообщении ведомства.

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