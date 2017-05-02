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На Левой Набережной в Тбилиси насмерть сбили пешехода

19:14, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Еще одна авария со смертельным исходом в Тбилиси. По данным СМИ, ДТП произошло на Левой Набережной, недалеко от строительного рынка Элиава.

В результате автоаврии скончался один пешеход и еще один получил телесные повреждения. Эти сведения подтверждает МВД Грузии. По данным правоохранительного ведомства, раненый был доставлен в больницу.

По факту начато следствие по первой и пятой части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, приведшее к смерти человека и нанесению нетяжких повреждений.

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