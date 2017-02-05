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На окраине Тбилиси обокрали магазин

18:40, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Неизвестные обокрали магазин в столичном районе Самгори, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел минувшей ночью в небольшом маркете на улице Киндзмараули.

По данным телекомпании «Имеди», злоумышленники унесли из магазина 600 лари (порядка 224 лари). Их личности до сих пор не установлены. О краже в полицию заявил продавец.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», которая предусматривает штраф или ограничение свободы сроком от 1 года до 3 или лишение свободы на тот же срок.

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