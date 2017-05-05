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На выходных в Грузии ожидаются дожди 

15:10, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди на территории Грузии на выходные, в восточной части страны возможен град.

В субботу, 6 мая:

В Тбилиси будет облачно, ожидается кратковременный дождь с грозой. Сила ветра в столице составит 8-13 метров в секунду. Ночью будет 13 градусов тепла, а днем – 20.

В некоторых районах Западной и в большинстве районов Восточной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. В восточной части страны возможен град. На территории всей страны временами ожидается повышение облачности. Ветер на западе будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке сила ветра составит 8-13 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 10-15 градусов тепла, а днем — 23-28. В высокогорье ночью будет плюс 2-7, а днем — 15-20 градусов выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 8-13 градусов тепла, а днем – 18-23. В высокогорье ночью будет плюс 1-6, а днем – 7-12 градусов выше нуля.

В воскресенье, 7 мая:

В Тбилиси временами ожидается повышение облачности и кратковременный дождь с грозой. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет 14 градусов тепла, а днем – 24.

Ночью в некоторых, а днем — в большинстве районов Западной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Дождливо будет и в Восточной Грузии, возможен град. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 12-17 градусов тепла, а днем — 21-26. В высокогорье ночью будет плюс 2-7, а днем — 14-19 градусов выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем – 21-26. В высокогорье ночью будет плюс 2-7, а днем – 10-15 градусов выше нуля.

В понедельник, 8 мая:

В Тбилиси будет облачно, ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет 14 градусов тепла, а днем – 25.

Кратковременный дождь с грозой ожидается в большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии. В восточной части страны возможен град. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем — 22-27. В высокогорье ночью будет плюс 3-8, а днем — 14-19 градусов выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 10-15 градусов тепла, а днем – 22-27. В высокогорье ночью будет плюс 1-6, а днем – 12-17 градусов выше нуля.

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