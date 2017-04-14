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«Национальное движение» покинуло государственную комиссию по внесению изменений в конституцию

13:31, Апрель 14, 2017

 

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Партия «Единое национальное движение» покинула государственную конституционную комиссию  —  об этом заявил председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Он подчеркнул, что такое решение партия приняла из-за того, что власть пытается использовать конституцию для собственных политических целей.

«Мы максимально пытались, чтобы работа конституционной комиссии стала шагом вперед для развития демократических процессов. К сожалению,   оказалось, что правительством двигало другое желание, которое выражалось в узурпации власти и комиссия была использована для достижения этой цели»,  — сказал Гоциридзе.

«Сегодня уже ясно, что принятый конституционной комиссией документ фактически ущемляет право на свободу выбора и президент не будет избираться путем прямых выборов. Также сокращается множество функций президента, которые были гарантом демократии в стране. Избирательные  правила меняются с тем, чтобы правительство получило возможность сохранить власть и использовать конституцию для достижения своих политических целей»,  — подчеркнул он.

Глава фракции ЕНД также подтвердил, что согласно изменениям в конституцию планируется упразднить статус Кутаиси как парламентского города и назвал это «шагом назад с точки зрения развития страны».

Как уже сообщалось, недавно конституционную комиссию покинули представители партии «Государство для народа».

Возглавляющий комиссию председатель парламента Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта», обвинил президента Грузии в сговоре против конституционной комиссии и проведении консультаций с неправительственными организациями и оппозицией. Георгий Маргвелашвили уже несколько раз открыто выступил против желания правящей партии отменить прямые выборы президента.

 

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