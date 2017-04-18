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Назначены регулярные рейсы в Тбилиси из Ираклиона и Салоник  

17:49, Апрель 18, 2017

 

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Летом 2017 года греческая авиакомпания Ellinair планирует совершать регулярные рейсы Ираклион-Тбилиси-Ираклион, а также возобновить регулярные полеты по маршруту Салоники-Тбилиси-Салоники.  Об этом сообщает министерство экономики Грузии.

Регулярные рейсы между Салониками и Тбилиси будут осуществляться с 18 мая по  14 сентября, два раза в неделю, каждую среду и четверг.

Рейс между  Ираклионом (на острове Крит) и Тбилси будет осуществляться  с  15 июня до 14 сентября раз в неделю, каждый четверг.

Греческая авиакомпания использует самолеты  Boeing B737, Airbus A319, Airbus A320 и Avro RJ85.

Греческая авиакомпания Ellinair оперирует на грузинском авиарынке с 2015 года.  Разрешение на осуществление рейсов в предстоящем летнем сезоне авиакомпания получила 13 апреля от  Агентства Гражданской авиации министерства экономики Грузии.

 

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