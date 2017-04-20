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Нино Катамадзе выступит в нью-йоркском Линкольн-центре

12:00, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Популярная грузинская певица Нино Катамадзе выступит на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. Грузинская дива споет вместе с группой Insight 21 апреля.

Вторым концертом в американском туре грузинской исполнительницы станет город Филадельфия, где Нино Катамадзе выступит 23 апреля, в JCC Klein Theatre.

Нино предстанет перед жителями и гостями одного из старейших городов Америки в сопровождении музыканта, пианиста и композитора Николоза Рачвели.

В анонсе концерта грузинской певицы в Филадельфии сказано:

«Нино Катамадзе & Insight – это сложный, умный и диковинный стиль музыки, который представляет собой философское описание человеческой жизни. Некоторые говорят, что Нино Катамадзе не нужно понимать, ее музыку следует вдыхать в больших дозах, как противоядие от одиночества, панацею от стрессов, лекарство против агрессии и скептицизма».

Нино Катмадзе недавно завершила большой тур по городам России. В ее ближайших планах после американских гастролей — выступление в Москве на фестивале «Усадьба. Jazz» (1 июля 2017 года). В мае Нино ждут на острове Кипр, в том же месяце в Одессе, Херсоне и Киеве, а в июне – в Баку.

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