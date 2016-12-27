Анонсы Афиша Главное Новости

Нино Сургуладзе и звезды мировой музыки проведут в Тбилиси благотворительный концерт

15:29, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Новогодний благотворительный гала-концерт проведет в Тбилиси всемирно известная меццо-сопрано Нино Сургуладзе. Концерт состоится 28 декабря с участием грузинских и зарубежных звезд музыки.

На вечере под названием «Нино Сургуладзе и друзья» на сцене Тбилисской Филармонии выступят известный пианист Оливер Пул и музыкант Спад Ди Файфер из Шотландии, итальянский композитор и пианист Франческо Таскаяли, грузинские певцы София Какулия и Ника Никашвили.

На гала-концерте запланированы выступления Горийского женского камерного хора, корсиканской музыкальной группы «Сартен», итальянского коллектива «LE DIV4S», а также ансамблей «Рустави», «Георгика», «Ириао», «Басиани» и «Картули хмеби».

Аккомпанировать на вечере будет Национальный симфонический оркестр имени Евгения Микеладзе под руководством дирижера Мириана Хухунаишвили.

Начало вечера – в 21:30. Билеты можно приобрести в кассе филармонии или на сайте www.biletebi.ge.

Вечер организован Международным благотворительным фондом Нино Сургуладзе «Древо желания». За два года работы благодаря благотворительным акциям фонда были спасены жизни десятков тяжелобольных детей.

Гала-концерт будет транслироваться в прямом эфире телекомпании «Имеди» и каждый желающий сможет присоединиться к акции и позвонить на номер 0901900999 (стоимость звонка 1 лари – около 0,36 долларов), чтобы помочь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Комментарии