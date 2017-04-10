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Очередная авария – около Карели перевернулся микроавтобус, один человек погиб

10:02, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Один человек погиб и трое получили телесные повреждения в результате аварии микроавтобуса, выехавшего из района Лило на окраине Тбилиси.

Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. Пассажиры направлялись в город Карели в регионе Шида Картли.

В районе Руис-Урбниси микроавтобус превысил скорость, съехал с проезжей части и перевернулся. Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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