Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Разное

Около Земли 19 апреля пролетит огромный астероид  

18:10, Апрель 17, 2017

 

 

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. По данным космического агентства США NASA, к Земле со стороны Солнца приближается астероид  2014 JO25.

Диаметр астероида  составляет приблизительно  650 метров.

Если использовать терминологию ученых-астрономов, астероид пройдет «очень близко» от Земли – на расстоянии 1 миллина 768 тысяч 239 километров  — это в 4,6 раз больше расстояния от Земли до Луны.

Опасности того, что астероид изменит траекторию и упадет на землю практически нет, — считают ученые.

Астероид 2014 JO25  движется со скоростью  120,816 километров в час, поэтому для пересечения Северного полушария Земли ему понадобится два дня. По данным ученых, метеорит отражает в два раза больше солнечного света, чем Луна, однако, это не значит, что его можно будет отличить от других звезд  невооруженным взгядом.

Наблюдать астероид  2014 JO25 можно с Земли 19 апреля в 03:40 утра  если подобрать правильное время и рассчитать траекторию. Бинокль для этих целей не подойдет, лучше наблюдать за небом с помощью телескопа — даже любительского.  Об этом журналистам сообщила директор Абастуманской национальной обсерватории Грузии Майя Тодуа.

По ее словам,  астероид 2014 JO25 пройдет через созвездие Малой Медведицы и Дракона. По своей орбите небесный движется в сторону Юпитера и рядом с Землей вновь покажется только спустя 400 лет.

Несмотря на то, что Земля значительно больше всех известных астероидов, столкновение с небесным телом более 50 метров в диаметре может привести к многочисленным жертвам и гигантскому экономическому ущербу. А столкновение с астероидом  более 3 км в диаметре может привести к уничтожению цивилизации.

Однако чем больше астероид, тем легче его обнаружить.  Наиболее опасным на данный момент считается астероид Апофис, диаметром около 300 м, при столкновении с которым может быть уничтожена целая страна.

Астероид Апофис был  открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. В январе 2013 года  астероид прошел мимо Земли. После этого в NASA вычислили, что возможность столкновения этого астероида с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.  

 

Комментарии

Related Articles

  • МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата парламента Грузии Васила Давиташвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища. При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова».

  • Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец, — заявил вице-президент США Майкл Пенс, посетивший сегодня демилитаризованную зону, которая разделяет Корейский полуостров на два государства – Республику Корею и КНДР. «Был период стратегического терпения, но теперь он закончен», — цитирует Майкла Пенса Reuters.  По словам американского вице-президента, в отношении

  • Ребенок погиб в результате ДТП в Аджарии

    Ребенок погиб в результате ДТП в Аджарии

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Один ребенок погиб, пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кеда в высокогорной Аджарии, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии. Автомобильная авария произошла несколько часов назад — столкнулись две легковых машины. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. По данным министерства внутренних дел, оба водителя не пытались

165
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия