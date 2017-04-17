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Около Земли 19 апреля пролетит огромный астероид

18:10, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. По данным космического агентства США NASA, к Земле со стороны Солнца приближается астероид 2014 JO25.

Диаметр астероида составляет приблизительно 650 метров.

Если использовать терминологию ученых-астрономов, астероид пройдет «очень близко» от Земли – на расстоянии 1 миллина 768 тысяч 239 километров — это в 4,6 раз больше расстояния от Земли до Луны.

Опасности того, что астероид изменит траекторию и упадет на землю практически нет, — считают ученые.

Астероид 2014 JO25 движется со скоростью 120,816 километров в час, поэтому для пересечения Северного полушария Земли ему понадобится два дня. По данным ученых, метеорит отражает в два раза больше солнечного света, чем Луна, однако, это не значит, что его можно будет отличить от других звезд невооруженным взгядом.

Наблюдать астероид 2014 JO25 можно с Земли 19 апреля в 03:40 утра если подобрать правильное время и рассчитать траекторию. Бинокль для этих целей не подойдет, лучше наблюдать за небом с помощью телескопа — даже любительского. Об этом журналистам сообщила директор Абастуманской национальной обсерватории Грузии Майя Тодуа.

По ее словам, астероид 2014 JO25 пройдет через созвездие Малой Медведицы и Дракона. По своей орбите небесный движется в сторону Юпитера и рядом с Землей вновь покажется только спустя 400 лет.

Несмотря на то, что Земля значительно больше всех известных астероидов, столкновение с небесным телом более 50 метров в диаметре может привести к многочисленным жертвам и гигантскому экономическому ущербу. А столкновение с астероидом более 3 км в диаметре может привести к уничтожению цивилизации.

Однако чем больше астероид, тем легче его обнаружить. Наиболее опасным на данный момент считается астероид Апофис, диаметром около 300 м, при столкновении с которым может быть уничтожена целая страна.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. В январе 2013 года астероид прошел мимо Земли. После этого в NASA вычислили, что возможность столкновения этого астероида с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.

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