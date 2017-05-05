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Омбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

13:30, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Аппарат народного защитника Грузии заявил о фактах прямой дискриминации по признаку вероисповедания при пересечении государственной границы страны.

Сразу две неправительственных организации обратились к омбудсмену после мониторинга, проведенного на грузино-турецкой границе. Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC), а также Институт толерантности и многообразия (TDI) заявляют, что выявили на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» несколько случаев дискриминации представителей мусульманской общины со стороны грузинских пограничников.

В отчете правозащитников говорится, что следовавшие в Турцию люди, на грузинской границе подвергались длительным опросам, после того, как они называли себя мусульманами. В тоже время, другие лица, пересекавшие границу, проходили пограничный контроль без каких-либо осложнений.

Кроме того, НПО говорят о «неоднократных случаях конфискации религиозной литературы».

Народный защитник изучил обращение и пришел к выводу, что на ТПП «Сарпи» действительно имели место факты дискриминации по религиозному признаку.

В то же время, аппарат омбудсмена указывает, что не совсем верно говорить о конфискации религиозной литературы, поскольку в случаях о которых идет речь, люди добровольно сдавали на таможне книги об исламе, в том числе коран. По оценке народного защитника, представители мусульманской общины шли на этот шаг, в основном, «из-за психологического давления и страха наложения несуществующих санкций».

Он отмечает, что, «в отличии от других людей, все они были подвергнуты долгосрочным проверкам, в ходе которых им задавались личные вопросы об их внешности, прошлом, связях в Турции и причинах поездки».

По оценке омбудсмена, в этих случаях «свобода вероисповедания была нарушена путем ограничения прав свободного передвижения и собственности».

Народный защитник подготовил рекомендацию для Министерства внутренних дел Грузии, а также для Следственной службы Минфина, сотрудники которых осуществляют контроль на границах Грузии.

Омбудсмен призвал ведомства тщательнее готовить пограничников и осуществлять религиозно-нейтральный контроль на границе.

«Защита и контроль границ — одна из стратегических задач государства, однако это не должно включать в себя излишнее вмешательство в основные права человека, особенно в тех случаях, когда права ограничиваются только на почве религии», — говорится в рекомендации омбудсмена.

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