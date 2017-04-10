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Оппозиция может покинуть государственную конституционную комиссию

19:53, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Государственная конституционная комиссия намерена ознакомить общественность с окончательным проектом изменений в конце апреля или в начале мая. Во всяком случае, некоторые члены парламентского большинства уже во второй раз анонсируют, что в конце апреля главный документ страны будет готов к рассмотрению. Об этом пишет сегодня тбилисская газета «Резонанси».

Издание отмечает, что 11 апреля комиссия начинает последний, третий этап работы, в ходе которого члены комиссии должны рассмотреть рабочую версию уже согласованных изменений и внести последние коррективы. При этом у части оппозиции есть замечания к рабочему процессу и не исключено, что они могут покинуть состав конституционной комиссии до представления окончательного проекта.

Сегодня же вокруг этого вопроса разразился очередной скандал между председателем парламента Ираклием Кобахидзе, возглавляющим конституционную комиссию, и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который активно критикует намерение представителей правящей партии «Грузинская мечта» упразднить прямые выборы президента.

Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании комиссии обвинил президента в подстрекательстве оппозиции и неправительственных организаций к выходу из состава государственной конституционной комиссии.

«Я получил достоверную информацию о том, что президент вместе с отдельными партиями и неправительственными организациями проводит консультации в связи выходом из комиссии. Как нам известно, несколько субъектов намерены озвучить соответствующее решение, однако все это не сможет помешать довести до конца ту работу, которую мы начали в государственной конституционной комиссии», — заявил Кобахидзе.

«Мы реально меняем очень плохую конституцию на очень хорошую конституцию, такую, которая соответствует фундаментальным принципам конституционного права, что заложит устойчивую конституционную основу демократическому развитию страны. Это общая картина, которая, я думаю, представлена в новой редакции конституции», — сказал спикер парламента.

Сразу же после этого заявления представитель непарламентской оппозиционной партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе созвал брифинг и заявил, что представители партии покидают конституционную комиссию, а также призвал к этому других членов оппозиции.

Партия «Государство для народа» недовольна намерением упразднить прямые президентские выборы и считают работу комиссии «фарсом».

«Главная цель так называемой конституционной реформы в Грузии не формирование конституции и конституционных гарантий для грузинского государства, а усиление неформального правления и нивелирование государственных демократических институтов, за счет уничтожения политических прав граждан», — заявил Мачутидзе.

«Согласно предложенной властями практике, отменяются прямые и всеобщие выборы президента, у граждан Грузии отнимают право выбирать главу государства. Будет упразднен и Совет национальной безопасности. Кроме этого, власти присвоят себе и голоса избирателей, которые за них не голосовали в ходе выборов. То есть, — власти полностью присвоят нераспределенные голоса. У президента не будет права называть кандидатов в члены Верховного суда. Сокращается его функция, как главнокомандующего в связи с назначением начальника Генштаба», — напомнил Мачутидзе.

«Государственная конституционная комиссия стала фарсом, так как большинство членов комиссии не разделяют твердую и непреклонную позицию граждан Грузии. Комиссия решила вместо воли народа отразить в конституции узкие политические интересы правящей партии и лично Бидзины Иванишвили»,- сказал политик.

Один из лидеров партии «Свободных демократов» и член конституционной комиссии адвокат Шалва Шавгулидзе также заявил, что не владеет полной информацией не только об окончательном пакете готовящихся изменений, но и о возможных изменениях.

В интервью газете «Резонанси» Шавгулидзе отмечает, что «Грузинская мечта» уже заранее подготовила изменения и планирует утвердить их якобы от лица конституционной комиссии.

По его словам, представители большинства передали представителям Венецианской комиссии проект изменений так, что не ознакомила с ним остальных членов комиссии. С помощью недобросовестной организации комиссии «Грузинская мечта» хочет принять подстроенную под свои интересы конституцию и назвать ее плодом работы общей рабочей группы, — считает Шавгулидзе.

Ответил на обвинения спикера и глава администрации президента Георгий Абашишвили. По его словам, «правящая сила не прислушивается к мнению общества».

«В последний период четко выявилась тенденция во всем обвинять президента Грузии. Хочу напомнить всем, что в природе существуют люди, которые в силе принимать решения самостоятельно и не нуждаются в подсказках других. Такие люди есть и в политике, и в неправительственном секторе, среди экспертов и так далее», — сказал Абашишвили в беседе с журналистами.

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