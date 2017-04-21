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Орбан: Венгры чувствуют родственную связь с Кавказом

13:52, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Власти Грузии и Венгрии намерены углубить торгово-экономические отношения и максимально использовать инвестиционный потенциал стран. Об этом заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на пресс-конференции после переговоров с прибывгим в Тбилиси в Тбилиси премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Венгерская делегация во главе с премьер-министром прибыла в Тбилиси накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Сегодня в канцелярии правительства Грузии прошла встреча премьеров один на один, а затем состоялись переговоры делегаций в расширенном формате.

«Мы ставим целью расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и максимальное использование инвестиционного потенциала. С этой точки зрения я с удовольствием отмечаю возросший интерес венгерских компаний к запланированным в Грузии проектам в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, гостиничной индустрии, а также по другим направлениям», — сказал Квирикашвили.

Премьер выразил надежду, что открывшийся сегодня в Тбилиси грузинско-венгерский бизнес-форм придаст новый толчок для углубления двусторонних экономических отношений.

«Я рад, что на протяжении лет между Грузией и Венгрией установилось твердое и успешное сотрудничество по многим направлениям. О позитиве сотрудничества и частоте политических отношений свидетельствует интенсивность двухсторонних визитов или встреч в рамках международных форумов», — отметил Квиркиашвили.

В свою очередь, венгерский политик указал на исторические связи двух стран.

«Мы никогда не скрывали, что мы, венгры – нация, которая мигрировала с востока на запад, и мы всегда гордимся исследованиями, которые проводят наши ученые на Кавказе и пытаемся найти связи, которые существовали в прошлом. Мы пытаемся углубить наши связи, и мы чувствуем, что в какой-то мере являемся родственниками. Это дает очень хорошую основу для будущей дружбы», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии.

После участия в бизнес-форуме Виктор Орбан также проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Он также возложит венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.

По данным Национальной службы статистики Груии, торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2016 году превысил 42,5 миллионов долларов.

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