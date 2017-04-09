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Аналитика Видео

Открытость или изоляционизм. Почему Грузия выбрала Запад

15:21, Апрель 9, 2017

Имперский изоляционизм против имперского демократизма

Каждое государство, нация выбирает однажды взятый ею исторический курс развития. Так произошло и с Грузией, чей западный курс был некогда прерван механически, а затем насильственно перенаправлен сквозь непроходимую толщу Российской империи далее на запад.
Сегодня происходит то, что Грузия находится меж двух империй: изоляционизма – РФ, СНГ и империи демократизма – США, ЕС. Вторая и есть конечная цель нашей страны, не столько по привлекательности и перспективности, сколько по самой грузинской сути и, если хотите, даже по генетике. Именно от империи демократизма, признающей и принимающей грузинский курс на Запад, исходит совсем недавний посыл в качестве визолиберализации для граждан нашей страны в зоне Шенгена.

Именно усиливающейся традиционной российской изоляционистской пропаганде и гибридной войне против Грузии были посвящены вступительное слово сенатора Линдси Грэма и доклады заместителя председателя общественной организации «Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы; регионального директора программ Евразии Национально-демократического института США Лоры Джуит и регионального директора Международного республиканского института по вопросам Европы Яна Эрика Суротчака.
В укреплении принципов и канонов правого современного западного общества, которое находится в стадии становления, над чем активно работают многочисленные грузинские НПО (часто именуемые оппонентами агентурными), как указала в своем заявлении Анна Нацвлишвили — Ассоциация молодых юристов Грузии, должны еще более активно совместно с местными властями и международным сообществом/организациями включаться в скоординированное взаимодействие.
В заявлении Эки Гигаури и Гиоргия Ониани — Международная прозрачность, говорится о серьезных рисках многообразной российской пропаганды и методах борьбы с ней. Здесь важны – более слаженная работа всех демократических институтов, еще большая иинтеграция с Западом на различных уровнях и различными форматами, взращивание и укрепление местных элит.

Определенным итоговым документом этой недели можно считать резолюцию от 30 марта американских сенаторов республиканца Роджера Уикера и демократа Бена Кардина в поддержку Грузии. Аналогичный документ был принят Палатой представителей США в сентябре 2016 года.

Проект резолюции «призывает президента США углубить сотрудничество с Грузией по всем сферам Хартии стратегического партнерства между США и Грузией (подписанной в 2009 г.)», в том числе, в сфере продвижения евроатлантической интеграции Грузии», а также призывает президента, «акцентировать внимание на усилении безопасности Грузии путем совместных военных учений и обеспечения оборонными возможностями, чтобы усилить независимость и национальный суверенитет грузинского государства».

Можно абсолютно точно определить, что изоляционизм и его пропаганду, который традиционно пытается навязать нам северный сосед, следует преодолевать сразу на нескольких направлениях: в конституциональной, в обще-правовой, в индустриально-экономческой, в торгово-финансовой и в культурно-общественной сферах. Все эти вызовы весьма важны ( и несомненно раздражающе тревожны для северо-имперских кругов), а также показательны не только для кавказского региона, но и для стран Центральной Азии, как реальный путь выхода из замкнутого постсоветского изоляционистского пространства.

Что же касается укрепления обороноспособности и сферы безопасности, то мы иной раз забываем, что кроме блока НАТО существует еще много различных вариантов и сценариев в этой сфере, при том – в параллельном режиме полного сотрудничества и содействиия.

В недавнем своем интервью газете Коммерсантъ шеф офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью как раз это подчеркнул, когда был задан вопрос по поводу открытия новой тренировочной базы в Вазиани. Он объяснил, что это начиинание не касается НАТО, т.е. выходит за рамки его дипломатической епархии.

И, действительно, многие эксперты, официальные лица, в тоже время являющиеся нашими друзьями, коллегами и партнерами из-за «большой лужи» и из-за «туманного пролива» не раз прозносили и публиковали эдакие месседжи для местного официоза, в которых прямо указывалось и говорилось о широких возможностях начала межнацииональных/межгосударственных проектов по укреплению сфер обороны и безопасности, при том в параллельном режиме с продолжающимся сближением с НАТО. И ведь существует не один прецедент тому в мире.

Главное – быть понятыми и услышанными…

И не забывать основного – изоляционизм с постсоветским провинциализмом прежде всего следует преодолевать на общественно-ментальном уровне

Теймураз Туманишвили,

исполняющий обязанности ректора GCSSI 

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