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Отправившийся за дровами гражданин Грузии похищен российскими военными

16:02, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Российские военные по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали 47-летнего Джимшера Тиелидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Житель села Зерти Горийского района, граничащего с оккупированным Цхинвальским регионом, был задержан, когда собирал дрова в лесу.

Правоохранительные органы страны и Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии уже уведомлены о произошедшем.

Примечательно, что это уже второй случай незаконного ареста Тиелидзе. В январе 2016 года мужчина был задержан в том же самом лесу при аналогичных обстоятельствах.

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