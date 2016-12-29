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Партия «Гирчи» ищет спонсоров для акции посева конопли в Новый год

17:26, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Политическая партия «Гирчи» ищет спонсоров для финансирования акции посева конопли в новогоднюю ночь.

В распространенном сегодня обращении «Гирчи» к «людям с деньгами» говорится: «В новогоднюю ночь, 31 декабря 2016 года, впервые в мире в офисе партии будет посажена конопля. В конце жизни вы будете вспоминать уникальные события своего жизненного пути. Станьте спонсором перемен и мы обещаем вам, что эта акция станет именно таким событием».

Партия «Гирчи» выступает за полную легализацию производства и употребления марихуаны. Чтобы привлечь внимание к своей инициативе, члены партии в новогоднюю ночь, 31 декабря, намерены вместе со сторонниками посеять коноплю в своем офисе.

В настоящее время курение марихуаны в Грузии считается административным нарушением при первом задержанием и становится уголовным преступление в случае повторного задержания.

Несмотря на угрозу наказания, в новогодней акции «Гирчи» уже выразили готовность принять участие более 300 человек.

По словам лидера партии Зураба Джапаридзе, эта акция еще раз свидетельствует о том, что «Гирчи» переходит на западную модель действий политических организаций. Ранее «Гирчи» уже отказалась от традиционных брифингов как формы общения со сторонниками и объявила себя Facebook-партией – теперь лидеры общаются с общественностью в он-лайн режиме — через социальные сети.

«Они могут нас арестовать и даже посадить или же проигнорировать. Во втором случае у нас в офисе просто будет расти марихуана и это увидят все журналисты, которые приходят к нам в офис. В каждом телевизоре будут члены «Гирчи», делающие комментарии на фоне плантации марихуаны», — сказал Джапаридзе.

В Грузии 15,9% из более 4,8 тысячи опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, согласно данным Исследовательского центра зависимости «Альтернатива Джорджия» и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

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