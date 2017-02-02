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Патриарх Грузии отправился в Германию для медицинского обследования

18:31, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Глава Грузинской Православной церкви отправился в Германию на медицинское обследование.

Из Тбилисского международного аэропорта патриарха проводил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Илие Второму может понадобиться операция, — сообщила журналистам заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии Цисана Шартава.

84-летний патриарх в конце прошлого года перенес вирусную инфекцию, которая вызвала воспаление желчного пузыря. Тогда ехать в Германию на лечение Илия Второй отказался. Его осмотрел врач, специально приглашенный из Германии.

«Три дня назад был эпизод температурной реакции… Выяснилось, что есть воспалительный процесс желчного пузыря и возможно дальнейшее осложнение воспаления. Поэтому специалисты сочли целесообразным провести в Германии обследование, наблюдение и возможно хирургическое вмешательство», — сказала Шартава.

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