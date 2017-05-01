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Погода: В Грузии кратковременные дожди и до 26 градусов тепла

13:15, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Синоптики в ближайшие два дня обещают в Грузии кратковременные дожди и теплую погоду. В Тбилиси 2 и 3 мая будет до 26 градусов тепла.

Во вторник, 2 мая:

В столице завтра будет облачно. Ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью будет 11 градусов тепла, а днем – 26.

В некоторых районах как Западной, так и Восточной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. В восточной части страны возможен град. Ветер в Западной Грузии будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке страны сила ветра составит 8-13 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 11-16 градусов тепла, а днем — 26-31. В высокогорье ночью будет плюс 3-8, а днем — 20-25 градусов выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем – 23-28. В высокогорье ночью будет 0 — плюс 5, а днем – 12-17 градусов выше нуля.

В среду, 3 мая:

В Тбилиси временами ожидается повышение облачности, кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет 16 градусов тепла, а днем – 20.

В большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. В восточной части страны возможен град. Ветер будет деть со скоростью 10-15 метров с секунду, в некоторых районах возможно усиление шквального ветра.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 12-17 градусов тепла, а днем — 17-22. В высокогорье ночью будет плюс 3-8, а днем — 13-18 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 12-17 градусов тепла, а днем – 18-23. В высокогорье ночью будет плюс 4-9, а днем – 8-13 градусов выше нуля.

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