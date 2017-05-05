Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Стиль жизни

Показ бренда AVTANDIL открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

10:39, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Накладные рукава, объемные плечи, спортивный стиль, кожа и платья-броня — один из самых известных грузинских дизайнеров Автандил Цквитинидзе (AVTANDIL) показом своей новой коллекции открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (MBFW).

AVTANDIL посвятил свою коллекцию женской силе и сексуальности. С помощью цветов и тканей дизайнер подчеркивает женственность, окутанную протестом.

Фото с показа — от журнала Vogue.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

7.

8.

8.

9.

10.  

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Комментарии

Related Articles

  • Омбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

    Омбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Аппарат народного защитника Грузии заявил о фактах прямой дискриминации по признаку вероисповедания при пересечении государственной границы страны. Сразу две неправительственных организации обратились к омбудсмену после мониторинга, проведенного на грузино-турецкой границе. Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC), а также Институт толерантности и многообразия (TDI) заявляют, что выявили на таможенно-пропускном пункте

  • Улица Пекина в центре Тбилиси все лето будет частично перекрыта из-за ремонта

    Улица Пекина в центре Тбилиси все лето будет частично перекрыта из-за ремонта

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Столичные власти этим летом планируют провести капитальный ремонт улицы Пекина в Сабурталинском районе, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе городской службы благоустройства мэрии Тбилиси. На данном этапе ведутся работы по подготовке тендерной документации. Ремонтные работы на одной из центральных улиц Тбилиси, предположительно, начнутся в конце июня. В мэрии пояснили, что речь

  • Драка в бильярдной: двое полицейских в больнице, трое человек – в тюрьме

    Драка в бильярдной: двое полицейских в больнице, трое человек – в тюрьме

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Двое сотрудников полиции попали в больницу и трое человек были задержаны после драки в бильярдном клубе в городе Озургети на западе Грузии. Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, инцидент произошел поздно ночью в заведении на улице  Чавчавадзе. МВД утверждает, что двое сотрудников полиции  в гражданской одежде вошли в бильярдную

170
Followers
48.3K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия