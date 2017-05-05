Показ бренда AVTANDIL открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Двое сотрудников полиции попали в больницу и трое человек были задержаны после драки в бильярдном клубе в городе Озургети на западе Грузии. Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, инцидент произошел поздно ночью в заведении на улице Чавчавадзе. МВД утверждает, что двое сотрудников полиции в гражданской одежде вошли в бильярдную