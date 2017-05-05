Показ бренда AVTANDIL открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi
ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Накладные рукава, объемные плечи, спортивный стиль, кожа и платья-броня — один из самых известных грузинских дизайнеров Автандил Цквитинидзе (AVTANDIL) показом своей новой коллекции открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (MBFW).
AVTANDIL посвятил свою коллекцию женской силе и сексуальности. С помощью цветов и тканей дизайнер подчеркивает женственность, окутанную протестом.
Фото с показа — от журнала Vogue.
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