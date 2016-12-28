Главное
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

Полиция разыскивает жителя Озургетского района, убившего односельчанина 

14:17, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия.   Житель села Мелекедури Озургетского района  скончался от ножевых ранений после драки с соседом. Об этом сообщает информационное агентство Newposts.ge.

По данным агентства, виновник преступления с места происшествия скрылся.

Раненый мужчина сам позвонил в Центр по неотложной помощи «112», но когда бригада «Скорой помощи» прибыла на место, он был уже мертв.

Случившееся корр. «Новости-Грузия» подтвердили и в МВД Грузии. Личность обвиняемого установлена, ведутся мероприятия по его поимке.  Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

 

Комментарии

Tags

Другие Статьи

151
Followers
40.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия