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Полиция разыскивает жителя Озургетского района, убившего односельчанина

14:17, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Житель села Мелекедури Озургетского района скончался от ножевых ранений после драки с соседом. Об этом сообщает информационное агентство Newposts.ge.

По данным агентства, виновник преступления с места происшествия скрылся.

Раненый мужчина сам позвонил в Центр по неотложной помощи «112», но когда бригада «Скорой помощи» прибыла на место, он был уже мертв.

Случившееся корр. «Новости-Грузия» подтвердили и в МВД Грузии. Личность обвиняемого установлена, ведутся мероприятия по его поимке. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

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