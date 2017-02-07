Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

Полиция задержала похитителя провода на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

11:46, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Грузинская полиция задержала 22-летнего мужчину, который обвиняется в краже медного провода весом 86 килограмм с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Медный провод принадлежал компании ATEF Georgia. Ущерб составил  1.558 долларов и 2,05 тысячи лари (порядка 770 долларов).

По данным МВД Грузии, похищение  произошло на участке Марабда-Ахалкалаки-Карс. Следствие выяснило, что медный провод был продан двум мужчинам, которые также  привлечены к уголовной ответственности. Обнаруженный в машине провод изъят качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «кража, повлекшая значительный ущерб» и «Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, группой лиц по предварительному сговору», что карается штрафом или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Проект   Баку-Тбилиси-Карс предусматривает на территории Грузии   реконструкцию железнодорожной линии Марабда-Ахалкалаки и строительство новой железнодорожной линии из Ахалкалаки до границы с Турцией.

Пропускная способность новой железной дороги будет 1 миллион пассажиров и 5 миллионов тонн груза в первый год, затем количество грузов должно достичь 15 миллионов тонн в год.
 

Комментарии

Related Articles

  • Госминистр Грузии по евроинтеграции посещает страны Балтии

    Госминистр Грузии по евроинтеграции посещает страны Балтии

      ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия.  Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе  отправился с рабочим визитом в страны Балтии и в Страсбург. Визит продится до 17 февраля. Сегодня Виктор Долидзе находится в Вильнюсе, где запланирована встреча с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом, вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом и другими

  • Дорожная сводка от департамента автомобильных дорог Грузии на 7 февраля 

    Дорожная сводка от департамента автомобильных дорог Грузии на 7 февраля 

      ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Ораничения из-за снегопада и гололеда действуют на ряде автомагистралей Грузии, в том числе и на дороге, ведущей к границе с Арменией. Согласно правилам, установленным департаментом автомобильных дорог Грузии: На 90-112 километре трассы Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение для всех видов транспорта разрешено только с использованием противоскользящих цепей.

  • Зураб Абашидзе обсудит в Праге задержание жителя села Дисеви

    Зураб Абашидзе обсудит в Праге задержание жителя села Дисеви

    ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Семья задержанного цхинвальскими властями беженца из оккупированного села Дисеви Георгия  Гиунашвили требует от правительства Грузии  принять действенные меры для его освобождения. Гиунашвили уже восемь  месяцев отбывает заключение в цхинвальской тюрьме. По заявлению членов семьи, его состояние здоровья очень тяжелое. Между тем на прошлой неделе цхинвальский суд присудил Гиунашвили  20 лет тюрьмы.

153
Followers
43.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия