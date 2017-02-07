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Полиция задержала похитителя провода на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

11:46, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Грузинская полиция задержала 22-летнего мужчину, который обвиняется в краже медного провода весом 86 килограмм с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Медный провод принадлежал компании ATEF Georgia. Ущерб составил 1.558 долларов и 2,05 тысячи лари (порядка 770 долларов).

По данным МВД Грузии, похищение произошло на участке Марабда-Ахалкалаки-Карс. Следствие выяснило, что медный провод был продан двум мужчинам, которые также привлечены к уголовной ответственности. Обнаруженный в машине провод изъят качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «кража, повлекшая значительный ущерб» и «Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, группой лиц по предварительному сговору», что карается штрафом или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Проект Баку-Тбилиси-Карс предусматривает на территории Грузии реконструкцию железнодорожной линии Марабда-Ахалкалаки и строительство новой железнодорожной линии из Ахалкалаки до границы с Турцией.

Пропускная способность новой железной дороги будет 1 миллион пассажиров и 5 миллионов тонн груза в первый год, затем количество грузов должно достичь 15 миллионов тонн в год.



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