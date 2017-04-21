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Премьер Грузии осудил теракт в Париже

15:55, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил теракт, который произошел накануне вечером в центре Парижа.

«Выражаю глубокое сожаление в связи с произошедшим в Париже терактом, который унес жизнь полицейского. Правительство Грузии и грузинский народ выражает поддержку цивилизованному миру в борьбе против терроризма. Мы верим, что совместными усилиями терроризм будет преодолен», — говорится в заявлении премьера.

В результате перестрелки на Елисейских полях в Париже в четверг вечером погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадала проходившая мимо женщина. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал напавшего как террориста.

Позже ответственность за стрельбу в центре Парижа взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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