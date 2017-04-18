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Президент Грузии обсудил с главой МИД Ирана региональное сотрудничество 

20:30, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Находящийся в Тбилиси с официальным визитом министр иностранных дел Ирана  сегодня на встрече с президентом Грузии выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету страны.

Георгий Маргвелашвили сообщил Мохамаду Джаваду Зарифу о ситуации на оккупированных территориях Грузии и выразил возмущение в связи с сегодняшним визитом в Сухуми главы  МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает  пресс-служба администрации президента.

На встрече также обсудили важное значение углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Ираном.  Георгий Маргвелашвили  получил официальное приглашение посетить Иран от президента этой страны.

«На встрече была подчёркнута геополитическая роль Грузии в вопросе углубления торговых отношений. Стороны говорили о стимулировании регионального сотрудничества между Грузией, Ираном и Азербайджаном и активизации транзитной функции Грузии»,- отмечается в сообщении.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран «рассматривает этот регион, как регион сотрудничества и развития торгово-экономических отношений».
 

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