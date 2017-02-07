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Природоохранный департамент Грузии отреагировал на факт жестокого обращения с животным

9:00, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Крупный штраф и конфискация охотничьего ружья грозит жителю региона Квемо Картли, который распространил в социальных сетях свои фотографии с подстреленной им лисицой.

Сотрудники департамента по надзору за охраной природы регионального управления Квемо Картли провели оперативное мероприятие и зафиксировали факт жестокого обращения с животным.

Департамент сообщает, что это произошло после того, как одна из групп защитников животных обратила внимание общественности на распространенные в социальной сети фотографии. На фото мужчина демонстрирует «трофеей» — он подстрелил лисицу, а затем обезглавил и ободрал с нее шкуру.

Сотрудники департамента идентифицировали человека на фотографии, после чего выехали на место, где обнаружили убитую лисицу.

У нарушителя закона было изъято оружие, с помощью которого было осуществлено правонарушение. Также изъята незаконно добытая шкура лисицы, которая приложена к вещественным доказательствам для судебного процесса, после чего будет уничтожена — отмечает департамент в своем сообщении.

По факту был составлен протокол административного правонарушения. Материалы переданы в соответствующие органы для дальнейшего реагирования. Нарушителю грозит крупный штраф.

Решение о наказании за размер и форму штрафа за правонарушение такого типа принимает суд, — отмечает департамент.

При этом соответствующая статья предусматривает выплату штрафа в размере от 500 до 700 лари (от 200 до 300 долларов), а также в зависимости от решения суда может повлечь конфискацию добытого объекта и охотничьего ружья.

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