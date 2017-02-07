Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

Природоохранный департамент Грузии отреагировал на факт жестокого обращения с животным

9:00, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Крупный штраф и конфискация охотничьего ружья грозит жителю региона Квемо Картли, который распространил в социальных сетях свои фотографии с подстреленной им лисицой.

Сотрудники департамента по надзору за охраной природы регионального управления Квемо Картли провели оперативное мероприятие и зафиксировали факт жестокого обращения с животным.

Департамент сообщает, что это произошло после того, как одна из групп защитников животных обратила внимание общественности на распространенные в социальной сети фотографии. На фото мужчина демонстрирует  «трофеей» — он подстрелил лисицу, а затем обезглавил и ободрал с нее шкуру.

Сотрудники департамента идентифицировали человека на фотографии, после чего выехали на место, где обнаружили убитую лисицу.

У нарушителя закона было изъято оружие, с помощью которого было осуществлено правонарушение. Также изъята незаконно добытая шкура лисицы, которая приложена к вещественным доказательствам для судебного процесса, после чего будет уничтожена — отмечает департамент в своем сообщении.

По факту был составлен протокол административного правонарушения. Материалы переданы в соответствующие органы для дальнейшего реагирования. Нарушителю грозит крупный штраф.

Решение о наказании за размер и форму штрафа за правонарушение такого типа принимает суд, — отмечает департамент.

При этом соответствующая статья предусматривает выплату штрафа в размере от 500 до 700 лари (от 200 до 300 долларов), а также в зависимости от решения суда может повлечь конфискацию  добытого объекта и охотничьего ружья.

 

Комментарии

Related Articles

  • Госминистр Грузии по евроинтеграции посещает страны Балтии

    Госминистр Грузии по евроинтеграции посещает страны Балтии

      ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия.  Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе  отправился с рабочим визитом в страны Балтии и в Страсбург. Визит продится до 17 февраля. Сегодня Виктор Долидзе находится в Вильнюсе, где запланирована встреча с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом, вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом и другими

  • Дорожная сводка от департамента автомобильных дорог Грузии на 7 февраля 

    Дорожная сводка от департамента автомобильных дорог Грузии на 7 февраля 

      ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Ораничения из-за снегопада и гололеда действуют на ряде автомагистралей Грузии, в том числе и на дороге, ведущей к границе с Арменией. Согласно правилам, установленным департаментом автомобильных дорог Грузии: На 90-112 километре трассы Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение для всех видов транспорта разрешено только с использованием противоскользящих цепей.

  • Полиция задержала похитителя провода на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

    Полиция задержала похитителя провода на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

    ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Грузинская полиция задержала 22-летнего мужчину, который обвиняется в краже медного провода весом 86 килограмм с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Медный провод принадлежал компании ATEF Georgia. Ущерб составил  1.558 долларов и 2,05 тысячи лари (порядка 770 долларов). По данным МВД Грузии, похищение  произошло на участке Марабда-Ахалкалаки-Карс. Следствие выяснило, что медный провод

153
Followers
43.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия