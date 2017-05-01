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Профсоюзы Грузии отметили 1 мая манифестацией в центре Тбилиси

17:19, Май 1, 2017

 

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Представители профсоюзов Грузии, ряда НПО и  студенческой организации «Аудитория 115»  провели сегодня в центре Тбилиси шествие с требованием улучшить условия для трудящихся и усовершенствовать трудовой кодекс Грузии.

Так активисты отметили международный день солидарности трудящихся, которые официально не является в Грузии выходным днем.

Около 500 демонстрантов прошли с плакатами и флагами от  первого корпуса Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе до  площади Роз, а затем направились к зданию парламента Грузии, где провели митинг.

Фото Joseph Alexander Smith

Участники акции заявили, что власти меняются, но никто не думает о том, как победить бедность и социальную несправедливость. Они назвали «недостаточными» изменения, которые были внесены в Трудовой кодекс Грузии в 2013 году.  Тогда в Трудовом кодексе Грузии были предусмотрены  определенные стандарты защиты трудовых прав и был сформирован департамент инспектирования условий труда.

Участники шествия провозгласили, что начинают борьбу за защиту прав трудящихся, в том числе за создание эффективной инспекции труда, нового закона о минимальной зарплате и за введение европейских стандартов уличной торговли.

Участники акции обвинили правительство в том, что оно не выполнило обещание и не улучшило правовое положение женщин в стране, так как их зарплаты, как правило, на 40% меньше зарплат мужчин.

 

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