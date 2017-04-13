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Прокуратура об инциденте на базе Крцаниси: Караульный действовал в рамках закона

16:43, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Прокуратура Грузии завершила расследование дела об убийстве Гиги Шенгелия часовым на территории военного центра Крцаниси, установив, что военный действовал в рамках закона, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября 2016 года. В соответствии с официальной версией, караульный, охранявший территорию автопарка военной базы, заметил проникновение троих посторонних. После предупреждения, военный открыл и убил одного из них. Двое других перелезли через ограду и скрылись.

Расследованием обстоятельств под надзором прокуратуры занялась Военная полиция Минобороны, возбудив уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Проведенным следствием неопровержимо было доказано, что часовой действовал с учетом требований приказа президента Грузии №310 от 18 июня 2008 года «Об утверждении караульного устава в Вооруженных силах». Соответственно, прокуратура приняла решение о прекращении следствия из-за отсутствия действий, учитываемых уголовным законом», — сказано в сообщении.

Проведенное расследование также установило, что Гига Шенгелия и его сообщники планировали противоправно завладеть имуществом, принадлежащим министерству обороны и с этой целью проникли на территорию центра «Крцаниси».

Следует отметить, что родственники убитого, после ознакомления с обстоятельствами случившегося, заявили, что полностью доверяют следствию.

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