Главное Новости Общество

Пророссийская организация добивается приезда в Грузию байкеров «Ночные волки»

16:55, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. «Русско-грузинский молодежный союз» намерен организовать приезд в Тбилиси к 9 мая группы российских байкеров «Ночные волки» в том числе и Александра Залдастанова по кличке «Хирург», приближенного к президенту РФ Владимиру Путину.

Действующая в Тбилиси немногочисленная пророссийская молодежная организация собирается отметить 72-ю годовщину победы над гитлеровской Германией перформансом, для участия в котором приглашаются и «Ночные волки».

Как сообщил журналистам руководитель «Русско-грузинского молодежного союза» Ираклий Кипиани, с российскими байкерами ведутся переговоры и сейчас обговариваются технические детали. Для участия в запланированных союзом мероприятиях ожидается приезд из России 35 человек.

«С «Ночными волками» ведется серьезная работа. Члены нашей организации уже несколько раз ездили в Москву. С их стороны есть полная готовность, очень дружеский настрой. Я требую от правительства Грузии и нескольких структур конкретных гарантий, чтобы 1% общественности — остатки последователей Саакашвили, не создавали нам никаких проблем», — сказал руководитель «Русско-грузинского молодежного союза».

Кипиани не конкретизирует, у какого именно ведомства его организация требует гарантий безопасности для российских байкров, так как считает, что на эту структуру будет оказано давление.

По его словам, теперь именно от ответа властей зависит, приедут ли в Тбилиси «Ночные волки».

Кипиани говорит, что уже разослал письма в несколько министерств, чтобы у российских байкеров с «георгиевскими лентами» не было проблем во время пересечения границы и передвижения по стране.

«Мы не хотим, чтобы наши спецслужбы создали проблемы этим ребята на Ларсе. Я направил письма в наши министерства и ожидаю ответа, потому что с той стороны как раз есть большая готовность приехать», — говорит Кипиани.

«Александр Залдастанов тоже очень хочет приехать — он очень любит грузин и Грузию. Мы говорим об этом уже несколько дней и уже перешли на технические детали. Есть большой шанс, что он приедет. Почему бы и нет, тем более на 9 мая», — заявляет Кипиани.

В интервью «Пирвели радио» Кипиани также сообщил, что после празднования 9 мая в Тбилиси, 13 мая запланирована поездка 11 человек из Тбилиси в Москву, куда, по его словам, «приглашены представители тех постсоветских стран, которые воевали во Второй мировой войне».

«Будут проведены интеллектуальные игры и разного рода мероприятия», — сказал Кипиани. Он подчеркнул, что мероприятия в Москве организовывает московская мэрия, а из Грузии приглашают «активную молодежь».

Кипиани также объяснил, что под «активными молодыми людьми» подразумевает тех, кому небезразлична эта страна, «за которой сейчас некому присмотреть».

«Мы видим, как было при Михаиле Саакашвили и как стало после того, как к власти пришел Бидзина Иванишвили — ругательная риторика закончилась. Открылся российский рынок и крестьяне почувствовали облегчение», — сказал Кипиани.

При этом он критикует власти за недостаточные усилия для восстановления дипломатических отношений с РФ, которые Грузия разорвала после войны с Россией в 2008 году и признания Москвой независимыми государствами двух территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.

«Наши закомплексованные политики боятся вести переговоры для восстановления дипломатических отношений, они не ездят в Россию, так как у них нет ни опыта Лаврова, ни такого образования и уровня, поэтому что Лавров – состоявшийся политик, а наши политики рассматривают глобальную политику на уровне того, кто что сказал», — считает Кипиани.

Группа приближенных к Владимиру Путину российских байкеров «Ночные волки» побывала в Тбилиси и в 2015 году, вызвав недовольство общественности тем, что передвигались с «георгиевскими ленточками».

Символ двухцветной «георгиевской ленты» берет начало со времен Екатерины Второй и выражает идею возвращения имперского величия России. Этот знак отличия использовали моряки в российском императорском флоте. В 2005 году по инициативе российского правительственного информационного агентства «РИА Новости» была проведена акция, которая предусматривала использование этой ленты для празднования дня победы над гитлеровской Германией в разных странах. Между тем этот символ часто вызывает недовольство общественности во всем мире, в том числе и на постсоветском пространстве, в знак протеста против российской политики, связанной с оккупацией и аннексией.

В частности, в апреле 2015 году, когда представители «Ночных волков» устроили марш-пробег из Москвы до Берлина в честь 70-летия победы над Гитлером, около 10 российских байкеров не пропустили через польскую границу. Это произошло после того, как польские байкеры выступили с протестом, узнав о намерениях «Ночных волков» провести мотопробег через территорию Польши.

24 апреля 2015 года польские власти официально сообщили российским дипломатам о запрете на въезд в Польшу участникам автопробега Москва – Берлин. МИД РФ назвав решение польских властей «неадекватным» и обвинив Польшу в срыве мотопробега.

Часть общественности в Грузии также требует от властей не пропускать через границу участников подобных акций, указывая на то, что они распространяют российскую пропаганду.

2 мая 2015 года в Тбилиси группа грузинских активистов заставила российских байкеров снять со своих мотоциклов георгиевские ленточки. В группе активистов был Ираклий Кантария — внук легендарного Мелитона Кантария – одного из тех, кто водрузил над Рейхстагом знамя Победы. В 90-х годах Мелитон Кантарий в преклонном возрасте был изгнан из родного дома в Абхазии российскими оккупантами.

Комментарии