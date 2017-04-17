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Редактор итальянского «National Geographic Traveler»: Хачапури намного вкуснее пиццы

15:27, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Журналисты итальянских изданий «National Geographic Traveler» и «Touring» пришли в восторг от блюд грузинской кухни, и признали, что хачапури вкуснее пиццы.

Тревел-обозреватели приехали в Грузию, чтобы подготовить материалы о туристическом потенциале страны.В рамках недельного пресс-тура журналисты осмотрели монастырский комплекс Гелати в Имеретии и храм Баграта в Кутаиси. Они также побывали на курорте Боржоми, в высокогорном Казбеги и в винном регионе Кахетии.

В процессе знакомства с местными традициями и культурой редактор «National Geographic Traveler» Тино Мантаро сделал важное кулинарное открытие, которым теперь хочет поделиться со своими итальянскими читателями.

Фото: Национальная администрация туризма Грузии

«Как вы знаете, итальянцы думают, что умеют готовить самые вкусные блюда в мире и делать самое лучшее вино, но после путешествия в Грузию, с помощью моей статьи я постараюсь доказать им, что грузинское вино ничем не хуже итальянского, а хачапури — намного вкуснее нашей пиццы», — сказал Тино Мантаро.

Журналист добавил, что итальянцы мало знают о Грузии, а при первом упоминании путают это государство с американским штатом Джорджия. «Моя цель отметить Грузию на туристической карте итальянских путешественников», — заявляет Мантаро.

Гости из Италии смогли не только попробовать, но и приготовить блюда грузинской кухни. Глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе провел для них мастер-класс по приготовлению аджарских хачапури.

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