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«Республиканцы» раскритиковали сакребуло после очередной передачи земли Патриархии

15:24, Февраль 4, 2017

Встреча Илии Второго с инициативной группой

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси предоставит земельный участок для строительства храма по инициативе раскаявшихся врачей-гинекологов и женщин, которые сделали аборт.

Тбилисский сакребуло (горсовет) на заседании 3 февраля принял решение передать в собственность Патриархии Грузии земельный участок площадью 2643 кв.м. на территории, прилегающей к Худадовскому лесу, который расположен на берегу Тбилисского водохранилища. Именно на этом участке должна быть построена церковь во имя Святой Троицы.

В декабре 2016 года инициативная группа провела встречу с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым. Он благословил их, пожелав удачи в осуществление начатого дела.

После встречи Патриархия распространила следующее заявление: «В условиях атеистического режима многие не осознавали, насколько великим грехом является аборт и воспринимали это как обычное явление. После того, как большая часть нашего населения начала церковную жизнь, у матерей и врачей-гинекологов, которых тревожит грех аборта, появилось желание в знак раскаяния построить церковь на имя Святой Троицы».

Обсуждение вопроса передачи земельного участка на заседании сакребуло вызвало немало споров.

Председатель фракции «Республиканцы» Хатуна Самнидзе отметила, что сакребуло уже не в первый раз передает земли Патриархии. По ее словам, согласно официальным данным, городское правительство только в 2015-2016 годах предоставило Патриархии около 14 тысяч кв. м. земли.

Она добавила, что в условиях, когда в Тбилиси и в стране в целом существует множество социальных и экономических проблем, Патриархия из года в год получает от разных муниципалитетов все больше и больше земель. В подтверждение своих слов Самнидзе привела данные исследования, проведенного неправительственной организацией Центр изучения прав человека и мониторинга (EMC).

Она добавила, что члены сакребуло отказываются задавать вопросы и не хотят выслушать замечания из-за чувствительности данной темы.

Председатель фракции «Грузинская мечта — За демократическую Грузию» Римма Беридзе заявила, что претензии «республиканцев» безосновательны, поскольку вопрос о передаче земли для строительства храма ранее был вынесен на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии сакребуло и получил одобрение.

Беридзе поблагодарила Самнидзе за то, что она привела данные о переданных Патриархии землях, подчеркнув тем самым, «какая поддержка оказывается Православной церкви».

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