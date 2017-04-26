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Родственники похищенных отца и сына Рогава попытались перекрыть Ингурский мост

14:08, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Противостоянием с полицией и задержанием закончилась сегодняшняя протестная акция на Ингурском мосту — родные отца и сына Рогава, которые были задержаны российскими военными в начале апреля, собрались сегодня на административной границе с Абхазией, чтобы потребовать их освобождения.

59-летний Арчил Рогава и его 25-летний сын Паата пропали из деревни Рике Зугдидского района 6 апреля. Российские оккупанты задержали отца и сына на реке Ингури, где они искали потерянную лошадь. Более 20 дней Рогава продолжают оставаться в сухумском изоляторе.

Сразу после задержания Служба государственной безопасности Грузии, заявила, что работает над освобождением незаконно задержанных жителей Зугдидского района. Вопрос рассматривался на очередной встрече в рамках МПРИ в Гали, которая проходила накануне, однако договоренности достичь не удалось.

Родные Рогава обвиняют власти Грузии в бездействии.

В знак протеста, сегодня они заблокировали дорогу к оккупированной Абхазии. Полицейские попытались освободить проезжую часть, что привело к физическому противостоянию с участниками акции. В результате была задержана Дариджан Рогава, отец которой был похищен.

Дариджан задержали по статье 166 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство) и по 173 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов). Она была доставлена в полицейский участок в Зугдиди.

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