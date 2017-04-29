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Сакребуло Тбилиси: Стоимость проезда в общественном транспорте не вырастет

11:03, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Тарифы на проезд в муниципальном транспорте и в микроавтобусах по Тбилиси не увеличится, говорится в сообщении столичного сакребуло (горсовета).

По итогам проведенного накануне заседания депутатов сакребуло было объявлено, что стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси будет оставаться неизменной в течение трех лет.

«На заседании депутатов Тбилисского сакребуло был подтвержден вопрос, согласно которому стоимость проезда в автобусах и микроавтобусах, передвигающихся по Тбилиси, не увеличится в течение трех лет, на основании соглашения, оформленного между мэрией Тбилиси и транспортными компаниями», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя сакребуло Георгий Ткемаладзе также сообщил, что между Тбилисским муниципалитетом и центральными властями по этому вопросу была достигнута определенная договоренность. Так, по словам Ткемаладзе, правительство готово пойти на некоторые уступки в отношении частных транспортных компаний для того, чтобы тариф оставался прежним в течение трех лет.

Председатель сакребуло пояснил, что это подразумевает сокращение ежемесячных выплат компаний.

«Что касается решения Тбилисского муниципалитета, ежемесячные выплаты для указанных компаний сократятся. Именно за счет этого увеличение тарифов не произойдет в течение трех лет», — заявил Ткемаладзе.

В начале марта компания «Тбилисский микроавтобус» приняла решение об увеличении тарифа в маршрутках, которые курсируют в Тбилиси на коротких расстояниях, на 10 тетри (порядка 0,04 доллара). В компании не исключали, что стоимость проезда может быть повышена на всех маршрутах.

На сегодняшний день стоимость проезда в метро и автобусах Тбилиси составляет 50 тетри (порядка 0,2 доллара). В микроавтобусах в Тбилиси на длинных маршрутах проезд обходится в 80 тетри (порядка 0,3 доллара). Этот тариф не менялся с 2011 года.

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