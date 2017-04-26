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Сборная Грузии по фехтованию впервые стала победителем Чемпионата Европы U23

9:39, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Грузинские шпажисты стали победителями Чемпионата Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет – за всю историю проведения командных соревнований континентального первенства по фехтованию это первое золото Грузии.

В мужском полуфинале командных соревнований грузинские спортсмены встретились с представителями Италии – поединок закончился со счетом 45:36.

До этого шпажисты из Грузии одолели команду Болгарии со счетом 45:34 и команду Румынии — 45:31, а в полуфинале обыграли сборную России (45:41).

Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи проходил в столице Беларуси — Минске, и завершился 25 апреля. Соревнования проводятся под эгидой Европейской конфедерации фехтования. Чемпионат стал рекордным по количеству участников — 333 спортсмена из 32 стран и 69 команд в командных соревнованиях.

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