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СЕКРЕТЫ «ЧЕЛТИ»: КАК ДЕЛАЮТ КАХЕТИНСКОЕ «САПЕРАВИ» ПРЕМИУМ-КЛАССА

21:15, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Каждый, кто хотя бы раз побывал в Кахетии — самом винодельческом регионе Грузии, обязательно пробовал терпкое вино «Саперави».

Это самое традиционное и распространенное вино, название которого происходит от грузинского слова «пери» — «цвет». «Саперави» в Кахетии называют любое красное сухое вино, произведенное из винограда одноименного сорта, обладающего невероятно стойким пигментом. Из-за его насыщенного темного цвета грузинские крестьяне даже называют красное вино — черным.

Однако домашним вином в Грузии никого не удивишь. Чтобы получить отличное качество, надо тщательно соблюдать технологию и выдержку.

Село Шилда в Кварельском районе – это микрозона, где растет виноград «Саперави». 15 лет назад здесь был разбит виноградник, а в 2006 году основан винный завод «Челти», который специализируется на вине премиум-класса.

Многие годы гостями завода были в основном специалисты: сомелье и винные байеры из Европы. В этом сезоне «Челти» впервые стал принимать у себя винные туры. Оказалось, что туристам нравится не только пить вино, но и смотреть, как его производят.

И даже если вы не сомелье, экскурсия в «Челти» раскроет многие тайны хорошего вина и вы станете лучше в нем разбираться. Вот первые три секрета от «Челти»:

Во-первых, компания пользуется виноградом только с собственного виноградника. Сам виноградник площадью в 80 гектаров был разбит в том месте, где раньше было русло реки, поэтому местная почва богата природными минералами.

Во-вторых, вокруг виноградника разбит сад – липы, абрикосы, яблоки, орехи и розы. Виноделы считают, что виноград «собирает» фруктовые и цветочные ароматы и это делает вкус вина интересней.

В-третьих, виноградник расположен между Алазанской долиной и Кавказским хребтом. В это место хочется специально приезжать, чтобы с террасы любоваться восходами, закатами и звездным небом. Рядом расположены главные достопримечательности Кахетии – монастыри Некреси и Греми. И если вы думаете, что вся эта красота не имеет значения, поинтересуйтесь мнением самых придирчивых специалистов.

«Мы не ожидали, но в сезон сбора винограда к нам в этом году приезжали 50-60 человек в день, — рассказывают на заводе. — Очень много туристов из России и Казахстана. Приезжают и из Европы – в основном это Германия, Франция и Италия. И абсолютным сюрпризом стал поток туристов из Филиппин, Индии и арабских стран, — они с удовольствием пьют вино и приезжают даже зимой».

Зима в Челти. Фото Imeda Tetradze для Новости-Грузия

Вино «Челти» продается в России и в Казахстане – именно это вино использует на своих лайнерах Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana.

Также вино «Челти» вывозится в Китай, а через магазин в Германии – в Европу. Недавно был подписан контракт на поставки в Италию и Швейцарию.

«Челти» также можно купить в Канаде и в США. В Америке оно стало особенно популярным после того, как попало в список вин, понравившихся госсекретарю Хиллари Клинтон во время визита в Грузию. Считается, что после статьи об этом в газете «Нью Йорк Таймс», вино выросло в цене.

Однако в «Челти» говорят, что статья тут ни при чем. Клинтон не стала президентом, однако ее любимое вино в цене не упало. Время идет своим чередом и вино дорожает — именно это выгодно отличает его от политики. Поэтому бутылки Саперави урожая 2007 года, сложенные в винном подвале «Челти» глубоко под землей, стоят уже 300 лари за бутылку.

В настоящее время в хранилищах Челти 50 тысяч бутылок, возраст которых от 2 до 10 лет. А традиционный кахетинский винный погреб на заводе вмещает 40 тонн вина.

На экскурсии можно узнать, как производят вино классическим европейским методом и грузинским традиционным способом, почему температура при брожении должна быть около 12 градусов и как грузины делали вино 8 тысяч лет подряд безо всяких холодильников, просто закапывая в землю глиняные сосуды.

В дегустационном зале и в винном погребе гости могут попробовать вина более 10 наименований. Вас также научат печь грузинский хлеб, открывать квеври с вином, делать хинкали и настоящую кахетинскую чурчхелу.

Здесь можно устроить самый настоящий пир — банкетный зал в «Челти» вмещает более 100 гостей.

В ближайших планах – строительство гостиничных коттеджей. Многие посетители признались, что мечтают пожить несколько дней возле виноградника.

Меню в «Челти» составляют строгие люди: кухня — только грузинская, продукты — только домашние.

И, наконец, после многочисленных просьб покупателей в «Челти» наладили еще одну услугу – доставку своего вина в Россию. Заказ оформляется по электронной почте и уже через неделю вино могут привезти в Москву или Петербург.

Контактная информация: пишите по адресу info@chelti.com или посетите сайт Челти , а также фейсбук-страницу.

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