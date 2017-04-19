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Сильный ветер сорвал крыши с домов в Батуми

10:04, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Минувшей ночью в Батуми из-за сильного ветра были повреждены крыши домов, автомобили и даже городская инфраструктура.

По данным синоптиков, в ночь на 19 апреля скорость ветра в Батуми достигала 25 метров в секунду.

По данным информационной службы Общественного вещателя Грузии, крыши, сорванные в батумском поселении Бензе, повредили пять автомобилей. Помимо этого, ветер повалил в городе несколько деревьев, разрушил автобусную остановку в центре, а также сорвал ограждения со строящихся корпусов.

Владельцы поврежденных автомобилей просят у местных властей помочь с ремонтом поврежденных автомобилей. Представители городской мэрии, в свою очередь, заявляют, что собираются изучить ущерб.

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