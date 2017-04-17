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Синоптики обещают теплую погоду в Грузии: на востоке +27

15:09, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Грузии сохранится теплая погода. На этот раз жарче будет на востоке страны — температура воздуха здесь прогреется до 27 градусов тепла.

Во вторник, 18 апреля:

В Тбилиси во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью ожидается 10 градусов тепла, а днем – 25.

Как в Западной, так и в Восточной Грузии ночью в основном будет без осадков, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой, временами повышение облачности. В высокогорье в восточной части страны возможно выпадет снег. Сила ветра на западе будет достигать 10-15 метров в секунду, а на востоке будет дуть слабый ветер.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 10-15 градусов тепла, а днем — 23-28. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем — 15-20 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 7-12 градусов тепла, а днем – 22-27. В высокогорье ночью будет минус 3 плюс 2, а днем – 10-15 выше нуля.

В среду, 19 апреля:

В Тбилиси ночью и утром ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, временами может усилиться до 28 метров в секунду. Ночью ожидается 13 градусов тепла, а днем – 19.

В большинстве районов Западной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Небольшие осадки выпадут и в некоторых районах Восточной Грузии. временами на территории страны ожидается повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 20-25 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем — 12-17. В высокогорье ночью будет плюс 1-6, а днем — 8-13 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 10-15 градусов тепла, а днем – 18-23. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем – 6-11 выше нуля.

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