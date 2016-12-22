Главное Новости

Собрание Синода не внесло ясность в вопрос противостояния грузинского духовенства

23:12, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Состоявшееся сегодня собрание Священного Синода так и не внесло ясность в вопрос противостояния, возникшего в последнеее время в патриархии Грузии.

Журналисты ожидали, что после заседания будут сделаны заявления, которые прольют свет на возникший три недели назад конфликт, вызвавший шум в прессе и социальных сетях.

В собрании Синода приняли участие 46 церковных предводителей и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

Однако журналисты так и не выяснили, пришли ли духовные лица к консенсусу, так как комментариев сделано не было, а Синод пока не опубликовал официальное постановление.

Конфликт между духовными лицами произошел 5 декабря, после публичного заявления протоирея Давида Исакадзе, в котором он назвал священников Александра Галдава и Теодора Гигнаде «врагами церкви» в связи с обсуждением позиции Грузинской Церкви по поводу решений Критского Вселенского собора и дискуссии вокруг проблемы фундаментализма и фанатизма в православных церквях.

Это заявление вызвало протест у части духовенства. В знак солидарности 30 священнослужителей собрались у Галдава и Гигнадзе. За этим также последовали острые публикации в прессе и социальных сетях, в которых священнослужители заявляли, что грузинская церковь стоит перед опасностью «талибанизации».

Комментируя этот конфликт, митрополит Потийский владыка Григол Бербичашвили даже написал на своей фейсбук-странице следующее: «Следует просить Господа, чтобы он вмешался в эту ситуацию, чтобы в церкви не произошел раскол, так как такая опасность существует».

Сегодня перед собранием Синода отец Теодор Гигнадзе сказал, что не знает, почему он стал объектом нападок.

«Этот вопрос нас всех беспокоит и мы надеемся, что все решится так, как будет лучше для всех – и для паствы, и для церкви. Такие конфликты в истории церкви были и раньше. Но они были решены полюбовно и по милости божьей. Надеюсь, что и на этот раз все решится с любовью и противостоящие стороны примиряться» — такой комментарий перед собранием сделал протоирей отец Георгий Тевдорашвили.

Однако без резких высказываний сегодня все же не обошлось, причем их адресатом стала женщина.

Митрополит Чкондидский, владыка Петр (Цаава) неожиданно заявил журналистам, что главной проблемой, существующей в Патриархии, является неограниченная власть Шорены Тетруашвили — секретаря-референта патриарха. Он также призвал восстановить церковный суд, чтобы решить существующие проблемы.

«Мудрость в том, чтобы отличить главную проблему от второстепенной. Внимание переводят на второстепенные и третьестепенные проблемы. Главная проблема в Патриархии Грузии сегодня это безграничная власть, сосредоточенная в руках госпожи секретаря-референта патриарха. Из-за этого создаются абсурдные проблемы и беспорядок. Остальное можно легко уладить, когда будет восстановлена справедливость, все настоятели и Святой Синод будут исполнять свои обязанности. Обязательно должен быть восстановлен церковный суд и все эти проблемы очень просто будут решены», — заявил владыка Петр.

На вопрос журналистов, имеет ли Шорена Тетруашвили отношение к существующему противостоянию, владыка Петр ответил, что именно ее неограниченная власть является причиной всех проблем.

«Положение так называемого «серого кардинала» и так называемое «теневое правление» в церкви, к сожаление, существует», — сказал Чкондидский митрополит.

Еще одна тема, которую собирались обсуждать на собрании Синода — вопрос охраны патриарха, вернее, конфликта между главой Бодбийской епархии и архиереем патриарха владыкой Иаковом и начальником охраны патриарха Сосо Оханашвили.

Еще перед собранием владыка Иаков заявил журналистам, что обязательно уволит Оханашвили, которого «не считает важной фигурой».

Причины конфликта между влиятельным епископом и начальником охраны до конца не известны. По одной из версий, отношения между владыкой Иаковом и Оханашвили накалились после опубликованной в прессе статье, в которой сообщалось, что митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодоре якобы приобрел в Тбилиси жилой дом стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Тогда некоторые священнослужители обвинили Оханашвили в том, что это он «заказал» статью интернет-изданию и пытается внести раскол в патриархию. Сам Оханашвили категорически отрицает свою причастность к публикации.

Так или иначе, недавно владыка Иаков во время проповеди публично обвинил Сосо Оханашвили в том, что он «борется против церкви и патриарха».

Оханашвили в ответ напомнил, что ни у самого владыки, ни у других членов Синода нет права увольнять сотрудников охраны – это может произойти только после решения государственных органов.

По данным СМИ, сегодня владыка Иаков действительно попытался поставить на собрании вопрос отставки Оханашвили, однако патриарх не позволил ему развивать этот вопрос. После завершения заседания Синода владыка отказался от комментириев.

Следует отметить, что охрана патриарха согласно закону, находится в ведении специальной службы государственной охраны. Однако из-за нехватки средств в собственном бюджете спецслужба перепоручила этот вопрос охранной полиции МВД Грузии. В спецслужбе отказываются комментировать причины такого решения, заявляя, что «главное, чтобы объект был обеспечен охраной».

Комментарии