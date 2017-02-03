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США не снимут санкции против России до возвращения Крыма

19:24, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявила новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.

США обвиняют Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных «народных республик» Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва эти обвинения отрицает.

Во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН Хейли назвала «катастрофической» ситуацию на востоке Украины, где в последнее время усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон и  обвинила Россию  в «агрессивных действиях».

«Мы хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России», — сказала Хейли.

В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины.

В декабре 2016 года Вашингтон ввел  новые санкции, обвинив Москву в организации хакерских атак на американские политические структуры во время президенстких выборов.

Накануне  стало известно, что министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России из-за обвинений в причастности к кибератакам.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не облегчили их, так как речь идет лишь об уточнении  действия санкций,

Шон Спайсер также отметил, что это решение не является сигналом изменения политики США в отношении России и не означает начала постепенного снятия санкций.

«Это, как я понимаю, обычная практика Минфина США, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», — пояснил он.

В опубликованном на сайте казначейства США документе отмечается, что теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

Остался неизменным пункт о том, что запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США многие заявляли о том, что он собирается снять с России санкции, введенные администрацией Барака  Обамы. Однако в своих последних интервью Дональд Трамп прямо пообещал не снимать с России санкции в ближайшее время.

По материалам BBC 

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