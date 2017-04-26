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Street style: лучшие образы Тбилисской недели моды от «Buro 24/7»

13:06, Апрель 26, 2017

Фото: Buro 24/7

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. На днях в Грузии завершился пятнадцатый сезон Тбилисской недели моды (Tbilisi Fashion Week, TFW).

TFW всегда привлекает внимание ведущих модных изданий и этот раз не стал исключением.

Освещали 15-ый сезон такие известные издания, как VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), W Magazine, Dust Magazine, Harper’s BAZAAR (США), а также другие.

В центре внимания были десятки молодых грузинских дизайнеров, однако за пределами основной площадки Тбилисского исторического музея тоже было на что посмотреть.

Российское интернет-издание «Buro 24/7», которое пристально следит за модными тенденциями, публикует фоторепортаж самых стильных гостей TFW.

Яркие тотал-луки, вышивка, полоска, клетка и бахрома стали основными трендами стритстайла с улиц Тбилиси, отмечает издание.

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