Street style: лучшие образы Тбилисской недели моды от «Buro 24/7»
Фото: Buro 24/7
ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. На днях в Грузии завершился пятнадцатый сезон Тбилисской недели моды (Tbilisi Fashion Week, TFW).
TFW всегда привлекает внимание ведущих модных изданий и этот раз не стал исключением.
Освещали 15-ый сезон такие известные издания, как VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), W Magazine, Dust Magazine, Harper’s BAZAAR (США), а также другие.
В центре внимания были десятки молодых грузинских дизайнеров, однако за пределами основной площадки Тбилисского исторического музея тоже было на что посмотреть.
Российское интернет-издание «Buro 24/7», которое пристально следит за модными тенденциями, публикует фоторепортаж самых стильных гостей TFW.