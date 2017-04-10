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Суд восстановил в должности уволенного Тиной Хидашели директора «Дельты»

16:18, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд восстановил в должности бывшего генерального директора военного научно-технического центра «Дельта» Учу Дзодзуашвили.

Он был уволен в мае 2016 года по приказу являвшейся тогда министром обороны Тинатин Хидашели. Спустя неделю Дзодзуашвили оспорил это решение в суде.

Министерство обороны Грузии уважает решение суда и с целью его исполнения признает недействительным приказ министра от 18 мая 2016 года #1666, на основании чего Уча Дзодзуашвили с 22 марта 2017 года вернулся на должность, занимаемую им до 18 мая.2016 года, — об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Минобороны Грузии.

Предполагалось, что из-за неэффективности руководства «Дельта», которая находится под контролем министерства обороны, не проводила программу по предотвращению града.

Огневые точки для противоградовой системы в Кахетии были развернуты весной 2015 года. Весной 2016 года в результате нескольких случаев выпадения града система огневых точек не сработала, в результате в Кахетии были уничтожены часть посевов.

«Состоялся суд. Суд принял решение о том, что Хидашели незаконно освободила Дзодзуашвили с поста, и он автоматически был восстановлен в должности», — сообщил корр. «Новости-Грузия» сотрудник «Дельты» Гига Инашвили.

Уча Дзодзуашвили уже приступил к выполнению своих обязанностей и отправился в командировку в Саудовскую Аравию. С мая прошлого года обязанности генерального директора «Дельты» временно исполнял Шота Кварацхелия.

Уча Дзодзуашвили возглавлял «Дельту» с октября 2012 года. Хидашели, которая стала министром в 2015 году, не раз высказывала недовольство его работой и предлагала, чтобы «Дельтой» руководил Попечительский совет. Хидашели указывала на то, что «Дельта» опаздывала с доставкой необходимой продукции министерству обороны и обвиняла ведомство в непрозрачном финансировании и деятельности.

В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр «Дельта» существует с 2010 года, хотя ведет свою историю с 60-х годов XX века. «Дельта» объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Продукция «Дельты» экспортируется за рубеж.

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