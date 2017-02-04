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Сводка о ситуации на дорогах Грузии на 4 февраля

13:58, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Департамент автомобильных дорог сообщает об ограничениях, которые действуют на дорогах страны 4 февраля.

Ведомство уточняет, что к настоящему времени все центральные автомагистрали Грузии свободны, однако ограничения продолжают действовать на участках дорог, которые проходят в ущельях.

Из-за гололеда запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест на участке Кумистави-Ласдили дороги Кутаиси-Цхалтубо – Лентехи-Ласдили.

Аналогичные ограничения действуют на участке через ущелье Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, на 1-22 километре дороги Алпана-Цагери и участке Джвари-Ушгули трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.

Для машин с двумя и более ведущими мостами на этих участках ограничений нет. Остальные машины пропускают только при наличии противоскользящих цепей.

Использование цепей обязательно и на участках Родионовка (Паравани)-Ниноцминда трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, а также на участке Ниноцминда-граница с Арменией трассы Ахалцихе-Ниноцминда-граница с Арменией.

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