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Сводка о ситуации на дорогах Грузии на 6 февраля

10:21, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Снег и гололед на ряде автомагистралей в Грузии стали причиной ряда ограничений, в том числе и на дороге в направлении грузино-армянской границы.

На 90-112 километре трассы Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами ограничений нет.

Такой же режим передвижения на 110-146 километре участка Родионовка (Паравана)-Ниноцминда дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Ниноцминда.

Ограничения продолжают действовать и на дорогах в горной части Западной Грузии.

На 1-22 километре магистрали Алпана-Цагери (регион Самегрело-Земо Сванети) запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

На перевале Накерала, 35-72 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (регион Рача-Лечхуми) и 30-118 километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили (регион Самегрело-Земо Сванети) запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет.

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