Такие разные подходы к будущему отношений Вашингтона с Москвой

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Маккейн в Тбилиси: Путин сделал мир еще опасней
ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, находясь в Тбилиси, прямо обвинил российского президента
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Президент Грузии встретился с сенатором Маккейном
ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с делегацией американских сенаторов,
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Маккейн в Тбилиси: Мы будем добиваться ужесточения санкций против России
ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Прибывшие в Грузию американские сенаторы заявили, что будут добиваться в
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Прибывший в Грузию Джон Маккейн посетил линию оккупации
ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн сегодня прибыл в
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Такие разные подходы к будущему отношений Вашингтона с Москвой11:55, Январь 5, 2017
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Компания Трампа вышла из проекта по строительству небоскреба в Батуми11:24, Январь 5, 2017
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Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава выступил в суде с заключительным словом21:11, Январь 4, 2017
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В центре Тбилиси женщину задушил муж19:53, Январь 4, 2017
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Мэрия выделила патриархии на шествие «Алило» в Тбилиси более $11 тысяч18:13, Январь 4, 2017
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Выставка работ художника Бажбеук-Меликова откроется в Тбилиси в январе17:26, Январь 4, 2017
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Инфляция в декабре: в Грузии выросли цены на овощи, мясо и табак15:41, Январь 4, 2017
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McDonald’s открылся в Ватикане, несмотря на протест кардиналов14:58, Январь 4, 2017