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Тамара Гачечиладзе: У меня сильные конкуренты на Евровидении  

14:54, Май 3, 2017

Тамар Гачечиладзе на пресс-конференции в посольстве Грузии в Киеве в репортаже Общественного Вещателя Грузии

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия.  Грузинская участница европейского конкурса песни «Евровидение 2017» Тамара Гачечиладзе признает, что в Киеве у нее будут довольно сильные конкуренты.

«Конкурсанты очень сильны. Я думаю, что особенно пятеро участников исключительно хороши. Наверное, соревнование будет достаточно напряженным», — сказала Тамара  на встрече с журналистами в посольстве Грузии в Украине.

«Смысл в том, чтобы соревноваться с очень сильными, а не с теми, кто слабее тебя. Я  сделаю все для того, чтобы Грузия победила», — пообещала Гачечиладзе.

На пресс-конференции в грузинском посольстве Тамара встретилась с представителями грузинской диаспоры в Украине, ответила на вопросы  СМИ, а также спела отрывок из своего конкурсного выступления.

«Вы видите, какой большой интерес со стороны масс-медиа. Сколько было представлено телеканалов. Также были представители грузинской диаспоры в Украине. У  нас есть надежда, что наша конкурсантка обязательно победит, а диаспора и наши украинские друзья ее поддержат», — сказал посол Грузии в Украине Михаил Уклеба.

Грузинские поклонники Евровидения, смогут увидеть шоу конкурса 1, 11 и 13 мая, в 23:00 по тбилисскому времени на Первом канале Общественного вещателя Грузии.

Напомним, Тамара Гачечиладзе представит Грузию на «Евровидении» с песней Keep the Faith, в первом полуфинале конкурса 9 мая, под номером 2.

Финал пройдет 13 мая. Украина примет конкурс во второй раз — впервые это было в 2005 году, победу стране тогда принесла певица Руслана. В этом году в конкурсе принимают участие 42 страны.

 

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